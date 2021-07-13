banner583
banner676
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
97 0
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
1.6B 0
 
51 0
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
19 0
Omaç Başat turnuvasında yarı final eşleşmeleri belirlendi
Omaç Başat turnuvasında yarı final eşleşmeleri belirlendi
13 0
Bentley Flying Spur, elektriğin gücü ile tanıştı
Bentley Flying Spur, elektriğin gücü ile tanıştı
22 0
Demokrasi sınıfta kaldı
Demokrasi sınıfta kaldı
43 0
banner661
banner682

Yeni Boğaziçi bu kez forvet transfer etti

banner476

Yeni Boğaziçi, uzun boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken forvet Oytun Çorba’yı, Dikmen Gücü’nden kadrosuna kattı

banner666
Yeni Boğaziçi bu kez forvet transfer etti
Transferde hareketli günler yaşamaya devam eden Yeni Boğaziçi takviyelerini sürdürürken, 1 transfer daha gerçekleştirdi.Yeni Boğaziçi, Dikmen Gücü’nden forvet Oytun Çorba’yı kadrosuna kattı.
Oyuncu yeni takımları ile ilk antrenmanına da çıktı. Osman Ergün Mehmet Stadında yapılan antrenmana katılan Oytun Çorba, başkan Mehmet Fahlioğluları ile de görüştü.
Uzun boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Oytun Çorba, attığı gollerle Dikmen Gücü’nün BTM İkinci Ligde şampiyon olmasında ve BTM Birinci Ligde play off finali oynamasında önemli rol oynamıştı.
Bu arada 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarını Eralp Şerifoğlu yönetimindesürdüren Yeni Boğaziçi takımımız haftada 5 idman ile çalışmaya devam ediyor. Kurban Bayramı sonrasında yapılacak 4 günlük kamp öncesinde ise kulübün yolları ayıracağı sporcular belirlenecek.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.