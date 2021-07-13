Yeni Boğaziçi bu kez forvet transfer etti

Yeni Boğaziçi, uzun boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken forvet Oytun Çorba’yı, Dikmen Gücü’nden kadrosuna kattı

Transferde hareketli günler yaşamaya devam eden Yeni Boğaziçi takviyelerini sürdürürken, 1 transfer daha gerçekleştirdi.Yeni Boğaziçi, Dikmen Gücü’nden forvet Oytun Çorba’yı kadrosuna kattı.

Oyuncu yeni takımları ile ilk antrenmanına da çıktı. Osman Ergün Mehmet Stadında yapılan antrenmana katılan Oytun Çorba, başkan Mehmet Fahlioğluları ile de görüştü.

Uzun boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Oytun Çorba, attığı gollerle Dikmen Gücü’nün BTM İkinci Ligde şampiyon olmasında ve BTM Birinci Ligde play off finali oynamasında önemli rol oynamıştı.

Bu arada 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarını Eralp Şerifoğlu yönetimindesürdüren Yeni Boğaziçi takımımız haftada 5 idman ile çalışmaya devam ediyor. Kurban Bayramı sonrasında yapılacak 4 günlük kamp öncesinde ise kulübün yolları ayıracağı sporcular belirlenecek.

