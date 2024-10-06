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Yeni Boğaziçi, alımını aldı

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AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş sezonu 3. haftasında Yeni Boğaziçi konuk ettiği Binatlı’yı 4-0 mağlup etti

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Yeni Boğaziçi, alımını aldı
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Yer: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Abdulkadir Karadağ
Yeniboğaziçi: Emre, Ramadan, Ali, Serhat, Eli Amir, Mehmet, Süleyman, Mustafa, Fevzi, Ömer, Kenan
Binatlı: Uğur, Hasan Ağaç, Hüseyin, Muhammet, Hasan, Erdem, Ramazan, Yusuf, Mehmet Zaim, Mehmet Göçben, Şahan
Goller: Dk. 37 Serhat Özuğurlu, Dk. 59 Mustafa Çelik, Dk.70 Ramadan Ağdaç, Dk. 72 Kenan Özerinç (Yeniboğaziçi)
 
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş sezonu 3. haftasında Yeniboğaziçi konuk ettiği Binatlı’yı 4-0 mağlup etti. Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 37’de Serhat, 59’da Mustafa, 70’te Ramadan ve 72. dakikada Kenan kaydetti. Bu sonuçla Yeni Boğaziçi puanını 7’ye çıkarırken ikinci yenilgisini yaşayan Binatlı 3 puanda kaldı.
 
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