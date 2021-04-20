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Yeni Boğaziçi Akademi sahada

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Yeni Boğaziçi Akademi sahada
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Yeni Boğaziçi Akademide geleceğin yıldızları yeniden sahaya indiler. Yeni Boğaziçi Akademi, alt yapı koordinatörü Vural Köseoğlu yönetiminde Osman Mehmet Ergün Stadında uzun bir aradan sonra ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Birçok yaş grubundaki 100’e yakın Yeni Boğaziçi altyapı sporcusu, tüm pandemi kurallarına uyarak Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun açılım programına uygun olarak spor faaliyetlerine başladı.
 
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