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Yedikonuklu Hasan, Yedikonuk’ta

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Yedikonuklu Hasan, Yedikonuk’ta
BTM İkinci Lig Birinci Grupta ilk devreyi üçüncü sırada tamamlayan Yedikonuk ilk transferini gerçekleştirirken, aslen Yedikonuklu olan Hasan Kaffaoğlu 'nu kadrosuna kattı.
Sezon başı ön çapraz bağ ameliyatı olan Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü futbolcusu Hasan Kaffaoğlu,kiralık olarak sarı-yeşilli Yedikonuk’a transfer oldu.
Yedikonuk Spor Kulübü Yönetim kurulu bu transferde kolaylık sağlayan Yonpaş Dumlupınar yönetimine teşekkür etti.
 
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