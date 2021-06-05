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Yavuk,Yeşilova teknik heyetinde çalışacak

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Yeşilova medya direktörü Eray Yavuk, teknik heyetle birlikte Analiz Antrenörü olarak göreve başladı

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Yavuk,Yeşilova teknik heyetinde çalışacak
Yeni sezonda Merit Alsancak Yeşilova teknik heyetinin talebi doğrultusunda yönetim kurulunun almış olduğu kararla daha önce kulübümüzde medya direktörü olarak görev alan Eray Yavuk,KTFF’nun düzenlediği Maç Performans ve Analiz Kursunu bitirerek yeni sezonda teknik heyetle birlikte Analiz Antrenörü olarak göreve başladı.
Eray Yavuk yeni görevi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
‘’Kulübümüzde uzun yıllardır antrenman ve maç görüntüleri üzerine teknik ekip ile birlikte takımımızın antrenman ve maç performans analizi gerek rakip takımların maç performans analizlerini teknik ekipmanlar doğrultusunda başarılı bir şekilde yapmaktaydık. Federasyonumuzun da gelişen Dünya Futbolu gereksinimleri doğrultusunda Kıbrıs Türk Futbolunun gelişimi açısından önemli bir adım atarak Maç Performans ve Analiz Kursunu ülkemizde de hayata geçirmesi şahsım adına gurur verici bir girişim olmuştur.
Medya Direktörlüğü görevimle birlikte Analiz Antrenörü görevimi de önce Kıbrıs Türk futbolunun daha ileriye taşınması ve kulübümün başarısı için laiki ile sürdürmek şahsım adına mutluktuk vericidir.’’
 
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