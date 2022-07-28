Yasin Kurt, Tahkim’e başvuracak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF) yaptığı serbest transfer müracaatı kabul edilmeyen MTG eski futbolcusu Yasin Kurt, Tahkim Kurulu’na başvuracağını açıkladı.

Kurt, yaptığı açıklamada KTFF tarafından yapılan açıklamada gerekçeli kararın ilerleyen günlerde açıklanacağı ifadeleri ile ilgili olarak “Neden şimdi değil de ileriki günlerde?” sorusunu sordu.

Yasin Kurt tarafından yapılan açıklama şöyle:

“KTFF bugün itibariyle serbest transfer hakkı kazanan futbolcuları açıkladı.. Altta da benimle birlikte bir diğer futbolcu arkadaşımın dilekçeleri incelenmiş olup, serbest transfer hakları bulunmadığı nedeniyle KTFF tarafından reddedilmiştir. Gerekçeli kararlar ileriki günlerde açıklanacaktır diye not düşülmüştür..

Benimde sorum şu olacaktır.. Mademki dilekçem görüşüldü ve reddedildi, demek ki ortada tüzüğe ve talimatlara göre uygun bulunmadığım bir gerekçe var. Ve zaten gerekçeli kararlar ileriki günlerde açıklanacaktır diye de not düşülmüştür. Peki neden şimdi değil de ileriki günlerde? Zaten serbest transfer hakkı bulunan futbolcular belliydi. Tüzüğün 5. maddesine göre ilk transfer dönemi öncesi ( yani 1 Temmuz 2022 ) den önce isimler açıklaması gerekiyordu, ona göre de 1-22 Temmuz tarihleri arasında hakkını kullanmak isteyen futbolcular dilekçe yapacaktı. Zaten 28 Temmuza kadar yaklaşık 1 ay bekledik. Madem ortada bir karar var ve gerekçede var.. Neden şimdi değil de ileriki günlerde? Tüzük gayet net ve açık zaten.. Reddedildiğine göre hali hazırda hazır olan gerekçe neden açıklanmadı? Neden ileriki günlerde? 5 ağustosta transfer bitiyor.. Ben gerekçeli kararı bilmeden şimdi tahkime nasıl gideceğim? Yarın tahkime başvuru için KTFF'ye gideceğim. Bu seferde bana gerekçe açıklanmadan tahkime gidilemez mi denecek? 5 Ağustos ta transfer bitiyor.. Bu tarihten önce gerekçeli kararı açıklama ve dolayısıyla tahkime başvurum ve tahkimin kararının sonuçlanması gerekmiyor mu? Peki ben tahkimde kazanırsam ne olacak ? Transfer dönemi bitti mi denecek?”

