"Yasin, kulübüne verdiği taahhütleri yerine getirmedi"

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından ilan edilen Serbest Transfer müracatı yapan Yasin Kurt'un dilekçesinin RED edilmesinin gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli karar şöyle:

Yasin Kurt; KTFF Amatör Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatının 12’nci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında ilgili futbolcunun son üç sezon boyunca transfer işlemi yapmadan aralıksız aynı kulüpte hizmet vermediği ve/veya 2021-2022 Futbol Sezonunda kulübünde herhangi bir işlem yaptırmamış ve aktif olarak kulübüne hizmet etmediği nedeniyle ilgili maddeye aykırılıktan dolayı;

Ayrıca Mağusa Türk Gücü SK’nın yapmış olduğu dilekçe de incelendiğinde; İlgili futbolcunun kulübüne vermiş olduğu taahhüt ve/veya kabul ettiği aralıksız üç sezon boyunca futbol oynayacağı ve/veya MTG antrenörleri kontrolünde olmayan futbol aktivitesi sırasında ve/veya herhangi başka bir sportif ve/veya başka bir aktivite esnasında sakatlanması ve/veya sakatlık yaşaması halinde, işbu sakatlık süresi kadar süreyi MTG kulübünde oynayacağını ve/veya MTG Yönetiminin uygun göreceği şekilde profesyonel spor hayatına devam edeceğini kabul beyan ve taahhüt ettiği ve bundan dolayı peşin olarak bir daire (ev) aldığı ve bunu imzaladığı göz önüne alındığında ilgili futbolcunun taahhütlerini yerine getirmediği tespit edilmiştir.

Bu bağlamda hem KTFF Statü ve Talimatları gereği hem de MTG dilekçesi de incelendiğinde ilgili futbolcunun serbest transfer hakkının olmadığı tespit edildiği nedeniyle KTFF’ye yapmış olduğu başvurunun RED edilmesine karar verilmiştir.