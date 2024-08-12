Yasin ile Mormenekşe'nin yolları ayrıldı

Necati KÜLAHILAR
Mağusa Türk Gücü’nden koparak futbola ara veren ancak geçtiğimiz sezon birinci lig takımlarından Mormenekşe’ye transfer olarak güzel bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu Yasin Kurt, Mormenekşe ile yolları ayırdı.
Bonservisi elinde bulunan Yasin Kurt süper lige dönme hedefinde.
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