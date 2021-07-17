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Yaşar’ın hedefi forma

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Yaşar Solel, yeni sezonda Küçük Kaymaklı takımında formayı giymeyi hedeflerken, ülkemizin önemli bireysel performans antrenörlerinden Süleyman Halil İbrahim’den profesyonel destek alıyor

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Yaşar’ın hedefi forma
Küçük Kaymaklı’nın genç yeteneği Yaşar Solel, 2021 – 2022 sezonuna hırslı şekilde hazırlanıyor.
Küçük Kaymaklı’nın geçmiş sezonlarda tecrübe kazanması için Girne Halk Evi ve Değirmenlik’e kiraladığı Yaşar Solel, yeni sezonda Küçük Kaymaklı takımında formayı giymeyi hedefliyor.
Daha önce Küçük Kaymaklı A Takımında kısa süreli forma şansları bulan Yaşar Solel, yeni sezonda kadronun değişmez isimlerinden biri olmak için takım antrenmanlarının yanı sıra salon çalışmaları da yapıyor.
Ülkemizin önemli bireysel performans antrenörlerinden Süleyman Halil İbrahim’den profesyonel destek alan Yaşar Solel, teknik direktör Niyazi Göksun’un ilk 11 tercihlerinden olmayı hedefliyor.
 
 
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