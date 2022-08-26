Yaşar Solel, Girne Halk Evi’nde

Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi 2022 – 2023 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Afün Girgen yönetiminde sezona hazırlanan kırmızı beyazlılar transferde de hareketlilik yaşıyor. Girne Halk Evi, prensipte anlaştığı Küçük Kaymaklı futbolcusu Yaşar Solel’e resmi imzayı attırdı. Girne Halk Evi böylelikle savunmasını güçlendirdi.
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