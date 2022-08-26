banner762
banner815
U17’lerin şampiyonu YDÜ
U17’lerin şampiyonu YDÜ
17 0
Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
23 0
 
Hazırlık maçları tam gaz
Hazırlık maçları tam gaz
59 0
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
50 0
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
36 0
Harnupta verim yüzleri güldürdü
Harnupta verim yüzleri güldürdü
30 0
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
14 0
banner797

Yaşar Solel, Girne Halk Evi’nde

banner476

banner825
Yaşar Solel, Girne Halk Evi’nde
Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi 2022 – 2023 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Afün Girgen yönetiminde sezona hazırlanan kırmızı beyazlılar transferde de hareketlilik yaşıyor. Girne Halk Evi, prensipte anlaştığı Küçük Kaymaklı futbolcusu Yaşar Solel’e resmi imzayı attırdı. Girne Halk Evi böylelikle savunmasını güçlendirdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.