Yarköy Muharrem Yamuk’la devam

BTM 2.Lig ekiplerinden Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü'nde mevcut başkan Muharrem Yamuk, göreve devam ediyor

Yarköy Pamukkale GençlikSpor Kulübü’nün 4 Mart 2023 tarihinde yapılan olağan genel kurulda mevcut başkan Muharrem Yamuk 2015 yılından beridir aralıksız 8 yıldır sürdürdüğü kulüp başkanlığına yeniden getirildi.

Kulüp lokalinde gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Ali Tekkanat, Başkan Yardımcılığını Süleyman Yamuk ve Katipliğini Mevlüt Adem'in yaptığı Genel kurul saygı duruşu ile başlamış, 2 yıllık faaliyet raporu başkan Muharrem Yamuk tarafından, Mali rapor ise Başkan Yardımcısı Mürsel Şen tarafından okunup , oy çokluğuyla aklandı. Genel kurula tek aday olarak giren başkan Muharrem Yamuk, tüzük gereği seçimsiz olarak üyelerden aldığı onayla iki yıl daha Kulüp başkanlığına getirildi.

Yarköy Spor Kulübü başkanı Muharrem Yamuk, yeni dönemde yönetimdeki arkadaşları ile birlikte, 8 yıllık geride bıraktığı başkanlığında , tamamlanıp faaliyete geçen kulüp ve dernek binalarının yanında yarım kalan futbol sahasının çimlendirilmesi projelerini tamamlamak için çalışacaklarını belirterek, futbolun yanında sosyal faaliyetler ve projelerin devam edeceğini söyledi.

Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü başkan Muharrem Yamuk ve yönetimdeki ekibi ile birlikte görev yaptığı 8 yıl içerisinde tamamlanan projelerin yanı sıra tamamlanacak projeler arasında iki yıl içerisinde Futbol sahası çim zemine dönüştürülmesi, saha kenarındaki istinad duvarının tamamlanması, Türbün yapımı, Projöktör, aydınlatma gibi projelerin tamamlanacağını açıklayan başkan Muharrem Yamuk yönetim kurulu ile birlikte yoğun ve uyumlu bir şekilde çalışmaların devam ettiğini, sportif açıdan da hedeflerinin mücadele etmekte oldukları BTM- 2 liginde şampiyon olarak tamamlayarak bir üst lig olan BTM- 1. Lige A takımı tekrardan çıkarmak için çalışmalar yapılacağını ve bunun yanında altyapıdan gelen gençleri A takıma kazandırmaya devam edilerek, altyapı, miniklere yönelik Akademi çalışmalarına ağırlık verileceğini açıkladı.

