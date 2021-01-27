Yarköy genel kurul yapacak

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği BTM Birinci Ligde tutunamayarak, BTM İkinci Lige düşen Yarköy Spor Kulübü, Olağan Genel Kurul gerçekleştirecek.

31 Ocak 2021 tarihinde Pazar günü saat 14.00’te yapılacak olan Yarköy Spor KulübüOlağan Genel Kurulunda 2 yıl görev boyunca yapacak olan başkan ve yönetim kurulu seçilecek.Yarköy Spor KulübüOlağan Genel Kuruluna mevcut başkan Muharrem Yamuk’un tek aday girmesi ve üyelerin onayını alması halinde görevine devam etmesi bekleniyor.

