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Yarköy, Dolu ve Kaplan’a emanet

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Yarköy, Dolu ve Kaplan’a emanet
BTM 2. Lig’de mücadele edecek Yarköy’de takımı çalıştıracak isim belirlendi.
Sezon hazırlıklarına başlayan İskele temsilcisi Yarköy'de teknik heyet dün yapılan görüşme sonucunda belirlenmiş oldu. Muharrem Yamuk başkanlığındaki Yarköy, takımın başına Gençlerbirliği futbolcusu Emir Dolu'yu getirdi. 
Dolu'nun yardımcılığını ise yine Gençler Birliği futbolcusu olan Salih Kaplan üstlenecek.
 
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