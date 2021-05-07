Yarköy alt yapısı Emir’e emanet

BTM İkinci Lig kulüplerinden Yarköy Spor Kulübünde, Muharrem Yamuk başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübün alt yapı takımını oluşturdu.

Yarköy Spor Kulübü alt yapı takımının başına ise Emir Dolu getirildi. Süper Lig ve Birinci Ligde birçok takımda başarıyla forma giymiş olan ve şu anda da Yonpaş Dumlupınar’da futbol oynayan Emir Dolu, tecrübesi ve bilgilerini Yarköy’lü minik futbolculara aktarıyor.

Yarköy Spor Kulübü alt yapısı Emir Dolu yönetiminde, halı saha ve sentetik sahada antrenman ve hazırlık maçları yapıyor.

