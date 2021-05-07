banner583
Motor sporları Zet’e kavuştu
Motor sporları Zet’e kavuştu
9 0
20 yıl sonunda Girne’nin hali
20 yıl sonunda Girne’nin hali
53 0
 
Avrupa Ligi finalistleri belli oldu
Avrupa Ligi finalistleri belli oldu
24 0
Asfalt ağlayacak
Asfalt ağlayacak
31 0
Böyle dere temizliği olmaz
Böyle dere temizliği olmaz
52 0
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
282 0
Gençler eğlenmişler
Gençler eğlenmişler
117 0
banner661
banner570

Yarköy alt yapısı Emir’e emanet

banner476

Yarköy alt yapısı Emir’e emanet
BTM İkinci Lig kulüplerinden Yarköy Spor Kulübünde, Muharrem Yamuk başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübün alt yapı takımını oluşturdu.
Yarköy Spor Kulübü alt yapı takımının başına ise Emir Dolu getirildi. Süper Lig ve Birinci Ligde birçok takımda başarıyla forma giymiş olan ve şu anda da Yonpaş Dumlupınar’da futbol oynayan Emir Dolu, tecrübesi ve bilgilerini Yarköy’lü minik futbolculara aktarıyor.
Yarköy Spor Kulübü alt yapısı Emir Dolu yönetiminde, halı saha ve sentetik sahada antrenman ve hazırlık maçları yapıyor.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.