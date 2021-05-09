Yarköy alt yapısı, arı gibi

Yarköy alt yapı çalışmalarına aralıksız devam ederken, başkan Muharrem Yamuk alt yapı çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada “Geleceğimiz olan çocuklarımızın sosyalleşmesi, ilerde kulübümüzün A takımına çıkarak kulübümüze hizmet etmelerini ve ülke futboluna yeni yıldızlar yetiştirmek hedeflerimizdir.” açıklamasını yaptı

BTM 2. Lig kulüplerinden Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü alt yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kulübün geçtiğimiz haftalarda yapılan olağan genel kurulunda, yeniden başkanlığa seçilen Muharrem Yamuk,alt yapıya verdiği önemidaha da artırdı. Kulüp başkanı,Yarköyve bölgesindenkulüp alt yapısına takviyelerebaşladı. Antrenör Emir Dolu nezaretinde 8-15 yaş arası sporcular ile haftanın iki veya üç günü antrenman yapılıyor. Saha sıkıntısı nedeniyle ise dostluk maçları, bölgedeki diğer sahalarda yapılmak zorunda kalınıyor.

Yarköy kulüp başkanı Muharrem Yamuk alt yapı çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Geleceğimiz olan çocuklarımızın sosyalleşmesi, onların yeni tecrübeler kazanması,ilerde kulübümüzün A takımına çıkarak kulübümüze hizmet etmeleri, en önemlisi ise ülke futboluna yeni yıldızlar olarak yetişmelerimizdir.

Alt yapı konusuna ciddi önem veriyoruz. Antrenmanların haricinde bölgede alt yapısı bulunan kulüpler ile de sık sık maçlar yapıyoruz. “

