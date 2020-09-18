Yarı final hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 2. tur programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Saat 16:00’da başlayacak olan maçların oynanacağı statlar ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Karadeniz 61 SB - Yeni Erenköy TSK, Eray Vudalı Stadı, Ferhat Tuna

Gaziveren SK - Pile TSK, Sadık Cemil Stadı, Tufan Çerçioğlu

Ergazi GSK - Ötüken TKOSK, Raif Denktaş Stadı, Ahmet Özkurtuluş

Sadrazam Kayalar SK - Kırıkkale TSK, Göçmenköy Stadı, Ömer Doğru

Haspolat SGSK - Kalkanlı SK, Orhan Dural Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

Akıncılar GSK - Demirhan SK, Dörtyol Stadı, Nejmi Bulut

