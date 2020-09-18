Yarı final hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 2. tur programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Saat 16:00’da başlayacak olan maçların oynanacağı statlar ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Karadeniz 61 SB - Yeni Erenköy TSK, Eray Vudalı Stadı, Ferhat Tuna
Gaziveren SK - Pile TSK, Sadık Cemil Stadı, Tufan Çerçioğlu
Ergazi GSK - Ötüken TKOSK, Raif Denktaş Stadı, Ahmet Özkurtuluş
Sadrazam Kayalar SK - Kırıkkale TSK, Göçmenköy Stadı, Ömer Doğru
Haspolat SGSK - Kalkanlı SK, Orhan Dural Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
Akıncılar GSK - Demirhan SK, Dörtyol Stadı, Nejmi Bulut
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