"Yardım yapılırken KTFF'ye haber verilmemesi hatadır"

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, seçim döneminde kulüplere malzeme dağıtımı sırasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna haber verilmemesine tepki gösterdi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 31 federasyonun imza attığı koordinasyon ofisi projesine imza atmayan tek federasyon olduğunu hatırlatan Hasan Sertoğlu, bu nedenle koordinasyon ofisine başkan olacak kişinin kendi şahsına cephe aldığını belirtti.
KTFF'nin büyük bir marka olduğuna vurgu yapan Hasan Sertoğlu, elçilik tarafından yardım yapılırken federasyona danışılmamasının yanlış olduğunu, kulüplere katkı yapılmasını en çok kendisinin istediğini vurguladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.