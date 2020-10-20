"Yardım yapılırken KTFF'ye haber verilmemesi hatadır"

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, seçim döneminde kulüplere malzeme dağıtımı sırasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna haber verilmemesine tepki gösterdi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 31 federasyonun imza attığı koordinasyon ofisi projesine imza atmayan tek federasyon olduğunu hatırlatan Hasan Sertoğlu, bu nedenle koordinasyon ofisine başkan olacak kişinin kendi şahsına cephe aldığını belirtti.

KTFF'nin büyük bir marka olduğuna vurgu yapan Hasan Sertoğlu, elçilik tarafından yardım yapılırken federasyona danışılmamasının yanlış olduğunu, kulüplere katkı yapılmasını en çok kendisinin istediğini vurguladı.