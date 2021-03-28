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Yamuk: Futbol sahasının çimlendirilmesi için çalışacağım

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Muharrem Yamuk: Yönetimdeki arkadaşlarım ile birlikte, futbol sahasının çimlendirilmesi projelerini tamamlamak için çalışacağım. Sportif açıdan da şampiyonluk hedefimiz olacak

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Yamuk: Futbol sahasının çimlendirilmesi için çalışacağım
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BTM İkinci Lig kulüplerinden Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübünde yapılan olağan genel kurulda 4. kez başkanlığa getirilen Muharrem Yamuk, hedeflerini açıkladı.
2015 yılından beridir 6 yıldır başkanlığı sürdüren Yarköy Spor Kulübü başkanı Muharrem Yamuk, yeni görev süresinde yapacakları ile ilgili açıklaması şöyle:
“6 yıllık geride bıraktığım başkanlığımın yeni döneminde, yönetimdeki arkadaşlarım ile birlikte, tamamlanıp faaliyete geçen kulüp ve dernek binalarının yanında yarım kalan futbol sahasının çimlendirilmesi projelerini tamamlamak için çalışacağım. Futbolun yanında sosyal faaliyetler ve projelerde artarak devam edecek.
İki yıl içerisinde futbol sahasının çim zemine dönüştürülmesi ve saha kenarındaki istinad duvarının tamamlanması, tribün yapımı, projöktör, aydınlatma gibi projeler de tamamlanacak. Yönetim kurulum ile birlikte yoğun ve uyumlu bir şekilde çalışmaları devam ettirip, sportif açıdan da şampiyonluk hedefimiz olacak. Bir sezon önce şampiyon olarak çıkıp, sezon sonunda düştüğümüz BTM 1.Lige A takımı tekrardan çıkarmak için çalışmalar yapacağız. Bunun yanında altyapımızda miniklere yönelik akademi çalışmalarına ağırlık vereceğiz.”
 
 
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