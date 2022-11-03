Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan Yalova – Baf Ülkü Yurdu maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Yalova futbolcuları Yasin Bitik ve Hasip Uluhan’a 6 maç, yönetici Murat Aslan’a 60 gün hak mahrumiyeti ve Yalova’ya 1 maç saha kapatma cezası verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 30 Ekim 2022 tarihinde Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan Yalova – Baf Ülkü Yurdu maçında yaşanan saha olaylarıyla ilgili gözlemci ve hakem raporlarına göre Yalova’ya ağır cezalar verdi.

KTFF Disiplin Kurulu kararları şöyle:

1) 30/10/2022 tarihinde, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan Yalova SK – Baf Ülkü Yurdu AKSA 1.Lig müsabakasında, hakemin verdiği penaltı kararı sonrasında koşarak hakemin üzerine geldiği ve hakemi göğsünden itmek suretiyle saldırı ve darp fiilini işlediği raporlardan tespit edilen Yalova futbolcusu Yasin Bitik’e, DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı 44(2) uyarınca 6 (Altı) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 30/10/2022 tarihinde Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan Yalova SK – Baf Ülkü Yurdu AKSA 1.Lig müsabakasında, hakemin penaltı ve ihraç kararları sonrasında hakemi iki eli ile itmek suretiyle saldırı ve darp fiilini işlediği raporlardan tespit edilen Yalova futbolcusu Hasip Uluhan’a DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı DT 44 (2) uyarınca 6 (Altı) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 30/10/2022 tarihinde, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan Yalova SK – Baf Ülkü Yurdu AKSA 1. Lig müsabakasında, Yalova SK taraftarlarınca yaratılan saha olayları ve çirkin ve kötü tezahüratları nedeni ile Yalova SK DS-6/2022-2023 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Kurulumuz, konu ile ilgili hakem ve gözlemci raporlarını incelemiş olup, Yalova SK Başkan ve yöneticilerinin de sözlü savunması dinlenmiştir. Yapılan inceleme ve sözlü beyanlar dinlendikten sonra, Yalova SK taraftarlarının, hakemlere yönelik ağır hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ettiklerini, hakeme tekme attıklarını, hakemlerin üzerine bira dökülerek, bira şişesi ve pet şişe attıklarını, hakemleri duvara ittiklerini tespit etmiş bulunmaktayız. Yalova SK yöneticilerinin, konu ile ilgili yapmış oldukları savunmaların da Kurulumuzdan özür dileyerek mülayim davranılmasını talep etmişlerdir.

Tüm raporlar ışığında, ilgili Kulübün aynı sezon içerisinde neden oldukları saha olaylarından ceza aldıkları da dikkate alarak, Yalova S.K.’ye DT 52 (1) (A), (B) ve (C)’nin ihlallerinden dolayı DT 52 (2) (3) ve (4) uyarınca 1 maç saha kapatma cezası verilmesine, Keza, DT 53 (1)’in ihlalinden dolayı, DT 53 (2) uyarınca 1.000 TL para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4) 30/10/2022 tarihinde, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan Yalova SK – Baf Ülkü Yurdu AKSA 1.Lig müsabakasının 13. dakikasında penaltı kararı ve sonrasında gerçekleşen ihraç kararları müteakip oyun alanına girerek maçın hakemine saldırmaya çalışan ve eli ile hakemi ittiren; Keza saha dışına çıktıktan sonra soyunma odalarına giderek aynı şekilde saldırgan davranışlarına devam eden, çöp kovasına tekme attıktan sonra çöpün 4. hakeme çarpmasına sebebiyet veren, hakemlere karşı ağır hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ettiği raporlardan tespit edilen Yalova SK 1776 lisans numaralı yöneticisi Murat Aslan’a DT 41 ve 44 (1)’in ihlallerinden dolayı DT 41 (1) (b)ve 44 (1) (b) uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

