Yalova’nın genç futbolcusu kiralanacak

Birinci Ligin batı bölgesi ekiplerinden Yalova’nın genç futbolcusu Mehmetali Poyrazer’in gelişimi için kiralanması kararı alındı.
Genç takımda gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Mehmetali Poyrazer, yaş sorunu nedeniyle A2 takımda oynayamayacağı için başka kulüplere kiralanması konusunda görüşme izni alındı.
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