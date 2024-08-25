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Yalova’nın genç futbolcusu kiralanacak

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Yalova’nın genç futbolcusu kiralanacak
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Birinci Ligin batı bölgesi ekiplerinden Yalova’nın genç futbolcusu Mehmetali  Poyrazer’in  gelişimi için kiralanması kararı alındı.
Genç takımda gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Mehmetali Poyrazer, yaş sorunu nedeniyle A2 takımda oynayamayacağı  için başka kulüplere kiralanması konusunda görüşme izni alındı.
 
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