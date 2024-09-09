Yalova’dan üç transfer daha

Birinci Lig ekiplerinden Yalova geçtiğimiz sezon kalesini koruyan Övgü İzci ile futbolcu Doğukan Kurt’u Yenicami’den, Yiğitcan Ayaz’ı ise Doğan T. Birliği’nden kiralık olarak transfer ederek dün imza attırdı.
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