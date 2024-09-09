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Yalova’dan üç transfer daha

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Yalova’dan üç transfer daha
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Birinci Lig ekiplerinden Yalova geçtiğimiz sezon kalesini koruyan Övgü İzci ile futbolcu Doğukan Kurt’u Yenicami’den, Yiğitcan Ayaz’ı ise Doğan T. Birliği’nden kiralık olarak transfer ederek dün imza attırdı.
 
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