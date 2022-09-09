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Yalova’dan 3 takviye daha

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Yalova’dan 3 takviye daha
Aksa 1. Lig ekibi Yalova, süper lig hedefiyle başladığı çalışmalarında kiralık transferin son gününde üç futbolcuyu daha renklerine bağladı.
Yalova, Baf Ülkü Yurdu'ndan savunma oyuncusu İbrahim Hatay ve Yeşilyurt'tan kaleci Muhammed İşkey'i kadrosuna kattı.
Öte yandan Yalova transferin son dakikalarında kaleci Oğuzhan Doşar'ı da kadrosuna kattı.
Bonservisi Yonpaş Dumlupınar'da bulunan Oğuzhan, yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyecek.
 
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