Yalova’dan 2 takviye daha

Birinci Ligin Batı bölgesi ekiplerinden Yalova, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Yalova takımı dün futbolcular Kemal Yılmazoğlu ve Bekem Aydınöz'ü kadrosuna kattı. Kemal Yılmazoğlu geçtiğimiz sezon Türk Ocağı takımında oynarken, Bekem Aydınöz üse BTM 1. Lig ekibi Demirhan’da sezonu tamamlamıştı.

“Transferlerle ilgili olarak Yalova Spor Kulübü’nden şu duyuru yapıldı:

Yalova Spor Kulübü (YSK) olarak, futbolcular Kemal Yılmazoğlu ve Bekem Aydınöz'ü kadromuza kattığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yeni transferlerimizin kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, başarılarla dolu bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz”



