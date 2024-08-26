banner913
banner932
Yeşilova, Burdur’da güç depoluyor
Yeşilova, Burdur’da güç depoluyor
13 0
Güney Kıbrıs’ta su krizi kapıda
Güney Kıbrıs’ta su krizi kapıda
24 0
 
Ercan’a dün 7 kg yağış düştü
Ercan’a dün 7 kg yağış düştü
33 0
Beklenen savaşta ilk saldırılar başladı
Beklenen savaşta ilk saldırılar başladı
63 0
16 yaşındaki kıza cinsel saldırı
16 yaşındaki kıza cinsel saldırı
128 0
Cihangir ile Göçmenköy anı maçında yenişemedi
Cihangir ile Göçmenköy anı maçında yenişemedi
26 0
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı Bugün Yapılıyor
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı Bugün Yapılıyor
28 0
banner1032

Yalova’dan 2 takviye daha

banner1020

banner1045
Yalova’dan 2 takviye daha
banner971
Birinci Ligin Batı bölgesi ekiplerinden Yalova, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Yalova takımı dün futbolcular Kemal Yılmazoğlu ve Bekem Aydınöz'ü kadrosuna kattı. Kemal Yılmazoğlu geçtiğimiz sezon Türk Ocağı takımında oynarken, Bekem Aydınöz üse BTM 1. Lig ekibi Demirhan’da sezonu tamamlamıştı.
“Transferlerle ilgili olarak Yalova Spor Kulübü’nden şu duyuru yapıldı:
Yalova Spor Kulübü (YSK) olarak, futbolcular Kemal Yılmazoğlu ve Bekem Aydınöz'ü kadromuza kattığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Yeni transferlerimizin kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, başarılarla dolu bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz”
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.