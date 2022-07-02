Yalova’da yeni yönetim ve kadın kolları belirlendi

Birinci 1. Lig’in Güzelyurt ekiplerinden Yalova Spor Kulübü’nün yeni yönetim kurulu belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda yapılan genel kurulun ardından başkanlığa getirilen Can Altınkaya, beraber çalışacağı yönetim kurulu listesini açıkladı. Yalova Spor Kulübü Kadın Kolları’nda görev yapacak isimler de belli oldu.
YSK Yeni Yönetim Kurulu ve Kadın Kolları şu şekilde:
Başkan: Can Altınkaya
Asbaşkan: Mustafa Mertekçi
Asbaşkan: Osman Kasapoğlu
Asbaşkan: Mustafa Baran
Genel Sekreter: Hüseyin Özyiğitler
Mali İşler ve Veznedar: Metin Altınkaya
Tahsildar: Hulus Akacan
Lokal ve Tesisler Sorumlusu: Mustafa Oldaç
Sosyal Faaliyetler: Tanur Sonat, Hasan Taşçı, Faruk Arslan
Spor Tesisleri Sorumlusu: Eray Erdenay, Mustafa Yeşim
Basın Sözcüsü ve Federasyon Temsilcisi: Tünay Mertekçi
Arşiv Sorumlusu: Gökmen Mertekçi
Alt Yapı Sorumlusu: Bayram Ezdaş
A Takım Sporcu Sorumlusu: Murat Arslan, Ahmet Şeker
Genç Takım Sporcu Sorumlusu: Cemal Poyrazer, Himmet İşkey
KADIN KOLLARI
Başkan: Nagihan Dağcan Kana
As Başkan: Pembe Efe
Mali İşler Sorumlusu: Selda Sonat
Veznedar: Zarif Sabır
Sekreter: Emel Emirzade
Basın Reklam Sorumlusu: Gülter Peköz
Faal Üyeler: Münevver Oytam, Havva Dağman Yırık, Firdevse Çalışkanlar, Fatma Dağcan, Ebru Güneş, Gülfidan Arkın, Fatma Dadaş, Zehra Kızılkaya, Zehra Ergün, Sevkan Özberenk, Fatma Altınöz, Cihan Kombos
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