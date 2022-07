Yalova’da yeni yönetim ve kadın kolları belirlendi

Birinci 1. Lig’in Güzelyurt ekiplerinden Yalova Spor Kulübü’nün yeni yönetim kurulu belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda yapılan genel kurulun ardından başkanlığa getirilen Can Altınkaya, beraber çalışacağı yönetim kurulu listesini açıkladı. Yalova Spor Kulübü Kadın Kolları’nda görev yapacak isimler de belli oldu.

YSK Yeni Yönetim Kurulu ve Kadın Kolları şu şekilde:

Başkan: Can Altınkaya

Asbaşkan: Mustafa Mertekçi

Asbaşkan: Osman Kasapoğlu

Asbaşkan: Mustafa Baran

Genel Sekreter: Hüseyin Özyiğitler

Mali İşler ve Veznedar: Metin Altınkaya

Tahsildar: Hulus Akacan

Lokal ve Tesisler Sorumlusu: Mustafa Oldaç

Sosyal Faaliyetler: Tanur Sonat, Hasan Taşçı, Faruk Arslan

Spor Tesisleri Sorumlusu: Eray Erdenay, Mustafa Yeşim

Basın Sözcüsü ve Federasyon Temsilcisi: Tünay Mertekçi

Arşiv Sorumlusu: Gökmen Mertekçi

Alt Yapı Sorumlusu: Bayram Ezdaş

A Takım Sporcu Sorumlusu: Murat Arslan, Ahmet Şeker

Genç Takım Sporcu Sorumlusu: Cemal Poyrazer, Himmet İşkey

KADIN KOLLARI

Başkan: Nagihan Dağcan Kana

As Başkan: Pembe Efe

Mali İşler Sorumlusu: Selda Sonat

Veznedar: Zarif Sabır

Sekreter: Emel Emirzade

Basın Reklam Sorumlusu: Gülter Peköz

Faal Üyeler: Münevver Oytam, Havva Dağman Yırık, Firdevse Çalışkanlar, Fatma Dağcan, Ebru Güneş, Gülfidan Arkın, Fatma Dadaş, Zehra Kızılkaya, Zehra Ergün, Sevkan Özberenk, Fatma Altınöz, Cihan Kombos