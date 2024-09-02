Yalova’da kiralık futbolcular belirlendi

Birinci Lig ekiplerinden Yalova’da 2024 – 2025 sezonu öncesi kadro planlaması doğrultusunda kiraya verilecek futbolcular belirlendi. 7 futbolcunun kiraya verileceği Yalova’da kiralık listesine verilen futbolcular şöyle:
Mehmet Can Gümüşoluk
Mehmetali Cemal Poyrazer
Metin Serdar
Muhammed Uğur Bitik
Özcan Altunterim
Tayip Cura
Tuğra Yeşer
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