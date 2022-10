Yalova’da hedef liderliğini korumak

Birinci Lig lideri Yalova konuk edeceği Mormenekşe maçının hazırlıklarını tamamlarken, başkan Altınkaya ile teknik direktör Atasay, yaptıkları açıklamalarda hedeflerinin liderliklerini sürdürmek olduğunu söylediler

Niyazi ERGÜLEN

Aksa 1. Lig’de ilk 3 hafta sonunda kayıpsız olarak liderlik koltuğunda oturan Yalova bugünoynayacakları zorlu Mormenekşe maçına hazır. Maç öncesi gazetemize açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Can Altınkaya ile teknik direktör Ercan Atasay zor maç olacağını ancak kazanmak için saha çıkacaklarını ifade ettiler.

ALTINKAYA: LİDERLİĞİMİZİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ”

Yalova Spor Kulübü Başkanı Can Altınkaya zor maç olacağını söyleyerek sözlerine başlayarak “Yerimizde oynama avantajını kullanarak bu maçtan da galip ayrılmak istiyor ve liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Mormenekşe yılların takımı gücünü biliyoruz ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz.Eksik sakat ve cezalı futbolcumuz yok, tam kadro ile üç antrenman ile hazırlandık.

ATASAY “HER HAFTAKİ GİBİ RAKİBE SAYGI DUYARIZ”

Yalova Teknik Direktörü Ercan Atasay ise, geçen hafta Mormenekşe’yiizlediklerini belirterek“Bana göre Mormenekşe iyi bir takım, başlarında tecrübeli Eralp hoca var. Her haftaki gibi rakibe saygı duyarız ancakönceliklekaybetmemek istiyoruz.Takım olarak kaybetmemeye alıştık.Bu hafta kazanıp liderliğimizi sürdürmek istiyoruz” dedi.