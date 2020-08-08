Yalova’da Erçin devri sürüyor

K-PET Birinci Lig'in Batı bölgesi ekiplerinden Yalova'da seçimli genel kurul dün Tahsin Mertekçi Stadında gerçekleştirildi.

Genel kurula tek aday olarak giren mevcut başkan Reşat Erçin, üyelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçilirken, 2. kez Yalova başkanlığına getirilmiş oldu.

Reşat Erçin başkanlığındaki Yalova son 2 sezonda K-PET Birinci Lig'de playoff oynama başarısı gösterdi.

