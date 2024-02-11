Yalova sonunu getiremedi

AKSA 1. Lig’in 18. haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Hamitköy ile Yalova 2-2 berabere kaldı. 2-0 öne geçen Yalova bu skoru koruyamadı. Bu sonucun ardından Hamitköy puanını 29’a Yalova ise 28’e yükseltti

Yer: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Ferdi Güzel, Hasan Baldan

Hamitköy: Mahmut Demirgan, Salih Adakan, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Eser Yücel, Uğur Uğur, Altan Çocuk, Serhat Deste, Özgür Ongun, İsmail Aslan, Cuma İlkbahar

Yalova: Övgü İzci, Hasip Uluhan, Rüzgar Durğun, Darbaz Dönmezsoy, Mehmet Kum, Selçuk Dilik, Asrın Alican Sönmez, Erkan Gezici, Sergülen Rüstemoğlu, Ali Bingöller, Mehmetali İlkbahar

Goller: Dk 66 Taner Ateş, Dk 68 Serhat Deste (Hamitköy) – Dk 8, Dk 52 Mehmet Kum (Yalova)



Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan mücadelede Yalova deplasmanda 2 farklı üstünlüğü yakalasa da ev sahibi Hamitköy 3 dakika içinde bulduğu gollerle beraberliği yakaladı ve iki takım da haftayı 1’er puanla kapadı.

Yalova’nın gollerini 8. ve 52. dakikalarda Mehmet Kum atarken, Hamitköy’ün golleri 66’da Taner Ateş ve 68’de Serhat Deste’den geldi.



