Yalova sonunu getiremedi

Yer: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Ferdi Güzel, Hasan Baldan
Hamitköy: Mahmut Demirgan, Salih Adakan, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Eser Yücel, Uğur Uğur, Altan Çocuk, Serhat Deste, Özgür Ongun, İsmail Aslan, Cuma İlkbahar
Yalova: Övgü İzci, Hasip Uluhan, Rüzgar Durğun, Darbaz Dönmezsoy, Mehmet Kum, Selçuk Dilik, Asrın Alican Sönmez, Erkan Gezici, Sergülen Rüstemoğlu, Ali Bingöller, Mehmetali İlkbahar
Goller: Dk 66 Taner Ateş, Dk 68 Serhat Deste (Hamitköy) – Dk 8, Dk 52 Mehmet Kum (Yalova)
Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan mücadelede Yalova deplasmanda 2 farklı üstünlüğü yakalasa da ev sahibi Hamitköy 3 dakika içinde bulduğu gollerle beraberliği yakaladı ve iki takım da haftayı 1’er puanla kapadı.
Yalova’nın gollerini 8. ve 52. dakikalarda Mehmet Kum atarken, Hamitköy’ün golleri 66’da Taner Ateş ve 68’de Serhat Deste’den geldi.
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