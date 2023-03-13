banner913
banner932
Polisiye olaylar… Sattığı atın çifte attığı Oraç yoğun bakımda
Polisiye olaylar… Sattığı atın çifte attığı Oraç yoğun bakımda
16 0
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye iç savaşının 12. yılında barış çağrısı yaptı
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye iç savaşının 12. yılında barış çağrısı yaptı
18 0
 
Ocak, Çetinkaya’yı yaktı
Ocak, Çetinkaya’yı yaktı
23 0
Savaş ne zaman sona erecek?
Savaş ne zaman sona erecek?
29 0
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
33 0
19 0
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
10 0
banner915

Yalova, Serkan Önet’e emanet

banner476

banner825
Yalova, Serkan Önet’e emanet
banner931
Aksa 1. Lig’in batı bölgesi takımlarından Yalova’da görevden ayrılan antrenör Ercan Atasay’ın yerine yeni teknik direktör belli oldu.
Yalova Spor Kulübü yönetimi genç teknik direktörlerden Serkan Önet’le yapmış olduğu görüşmeler neticesinde anlaşmaya vararak takımı Önet’e emanet etti.
Serkan Önet sezon başında Süper Lig ekibi K.Kaymaklı’yı çalıştırmıştı. Önet, Yalova’da geçmiş yıllarda da futbolcu olarak görev yapmıştı.
Yalova Spor Kulübü sosyal medya hesabından Önet’i şöyle duyurdu:
Daha önce futbolcu olarak camiamızda forma giyen Serkan Önet, bu kez ekibiyle birlikte teknik direktör olarak geliyor! HOŞGELDİN SERKAN ÖNET
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.