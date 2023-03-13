Yalova, Serkan Önet’e emanet

Aksa 1. Lig’in batı bölgesi takımlarından Yalova’da görevden ayrılan antrenör Ercan Atasay’ın yerine yeni teknik direktör belli oldu.

Yalova Spor Kulübü yönetimi genç teknik direktörlerden Serkan Önet’le yapmış olduğu görüşmeler neticesinde anlaşmaya vararak takımı Önet’e emanet etti.

Serkan Önet sezon başında Süper Lig ekibi K.Kaymaklı’yı çalıştırmıştı. Önet, Yalova’da geçmiş yıllarda da futbolcu olarak görev yapmıştı.

Yalova Spor Kulübü sosyal medya hesabından Önet’i şöyle duyurdu:

Daha önce futbolcu olarak camiamızda forma giyen Serkan Önet, bu kez ekibiyle birlikte teknik direktör olarak geliyor! HOŞGELDİN SERKAN ÖNET

