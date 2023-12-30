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Yalova, Niyazi Özekmeçi’ye emanet

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Yalova, Niyazi Özekmeçi’ye emanet
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Aksa 1. Lig’in Güzelyurt ekiplerinden Yalova Kulübü’nde geçtiğimiz gün alınan farklı Çanakkale mağlubiyeti sonrasında istifa eden İsmail Soydan’ın yerine yeni teknik adam belirlendi.
Yalova yönetimi başarılı teknik adam Niyazi Özekmekçi’yle yaptığı toplantı sonrasında takımı ona emanet ettiğini yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.
Basın açıklaması söyle:
“Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta teknik adamımız İsmail Soydan, Çanakkale deplasmanında alınan farklı mağlubiyet sonrası istifa etmişti. Bugüne kadar verdiği emeklerden ve özverili çalışmalarından dolayı İsmail Soydan ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız. Yalova Yönetim Kurulu yaptığı toplantı sonucu İsmail Soydan'ın istifasını kabul ettiğini duyurmak isteriz.
YSK Yönetim Kurulunun yaptığı toplantı sonucunda başarılı teknik adam Niyazi Özekmekçi ile anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüzde futbolcu olarak da hizmet veren Niyazi Özekmekçi'ye camiamız altında sonsuz başarılar dileriz. Niyazi Özekmekçi'nin yardımcılığını ise Yusuf Serçin yapacak!”
 
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