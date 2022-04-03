Yalova, Mehmet Kum’la hayata döndü

Stadyum: Bostancı Bağcıl Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Hakan Gök, İbrahim Katmer
B.Bağcıl: Cafer, Ersen, Kemal Varan, Bayram, Kemal Yılmazoğlu, Justice, Serkan, Gökhan, Orhan, Azad, Doğukan
Yalova: Hüseyin Hanalp, Hasin, Hakan Demir, Selçuk, Mehmet Kum, İltaç, Yasin Bitik, Sergülen,Erce, Civan, Eyüp
Kırmızı kart: 75.Dk Bayram Arıkhan (B.Bağcıl)
Goller: 12.Dk Justice, 57.Dk Orhan (B.Bağcıl)- 69.Dk (P), 72 ve 73.Dk (P) Mehmet Kum (Yalova)
Niyazi ERGÜLEN
Birinci Ligde Bostancı Bağcıl ile Yalova arasında oynanan play-out hattının kritik maçını kazanan Yalova 23 puana yükseldi. Bostancı Bağcıl ise 21 puanda kaldı.
Hızlı başlayan oyunda B.Bağcıl, 12.Dakikada Justice ile 1-0 öne geçerken geriye kalan bölümde etkili olan Yalova gol bulamadı ve devre 1-0 tamamlandı.
İkinci devrede günün başarılı ismi Orhan ile 57.dakikada 2-0’ı yakalayan B.Bağcıl, 60.dakikada Sabri’nin oyundan çıkmasıyla oyundan düştü.
Baskısını artıran Yalova 69.dakikada penaltıdan Mehmet Kum ile 2-1’i bulurken, Kum 72.dakikada skoru 2-2 yaptı. 73.Dakikada ise Mehmet Kum yine penaltıdan golünü kaydederek skorun 2-3 yaptı. Bayram’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bağcıl karşısında Yalova, skoru korumayı başarıp hayati bir 3 puanı hanesine yazdırdı
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.