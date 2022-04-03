Yalova, Mehmet Kum’la hayata döndü

Aksa 1. Lig’in Bostancı derbisinde ev sahibi B. Bağcıl takımı 2-0 öne geçerken, Yalova takımından Mehmet Kum attığı 3 golle takımının uzun süren galibiyet hasretine son vererek adeta hayat bulmasını sağladı

Bostancı Bağcıl StadıKerem Eran, Hakan Gök, İbrahim KatmerCafer, Ersen, Kemal Varan, Bayram, Kemal Yılmazoğlu, Justice, Serkan, Gökhan, Orhan, Azad, DoğukanHüseyin Hanalp, Hasin, Hakan Demir, Selçuk, Mehmet Kum, İltaç, Yasin Bitik, Sergülen,Erce, Civan, Eyüp75.Dk Bayram Arıkhan (B.Bağcıl)12.Dk Justice, 57.Dk Orhan (B.Bağcıl)- 69.Dk (P), 72 ve 73.Dk (P) Mehmet Kum (Yalova)Birinci Ligde Bostancı Bağcıl ile Yalova arasında oynanan play-out hattının kritik maçını kazanan Yalova 23 puana yükseldi. Bostancı Bağcıl ise 21 puanda kaldı.Hızlı başlayan oyunda B.Bağcıl, 12.Dakikada Justice ile 1-0 öne geçerken geriye kalan bölümde etkili olan Yalova gol bulamadı ve devre 1-0 tamamlandı.İkinci devrede günün başarılı ismi Orhan ile 57.dakikada 2-0’ı yakalayan B.Bağcıl, 60.dakikada Sabri’nin oyundan çıkmasıyla oyundan düştü.Baskısını artıran Yalova 69.dakikada penaltıdan Mehmet Kum ile 2-1’i bulurken, Kum 72.dakikada skoru 2-2 yaptı. 73.Dakikada ise Mehmet Kum yine penaltıdan golünü kaydederek skorun 2-3 yaptı. Bayram’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bağcıl karşısında Yalova, skoru korumayı başarıp hayati bir 3 puanı hanesine yazdırdı