Yalova ‘lider benim’ diyor

Aksa 1. Lig’de ilk 2 haftanın lideri Yalova konuk olduğu zorlu Esentepe deplasmanında 1 – 0 geriye düştüğü maçta 3 – 1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü

Stad: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Mustafa Torun, Mehmet Volkan Çelik

Esentepe: Onur, Şenol, Devran, Mustafa Soytürk, Dursun, Emre, Tuğra (Dk 80 Mahmut), Salih, Egecan, Kağan ( Dk 74 İlyas), Semih (Dk 70 Eser)

Yalova: Kıvanç, Civan, Hasip, İbrahim, İltaç, Metin (Dk 46 Hakan), Selçuk (Dk 90 Erkan), Yasin, Zafer (Dk 68 Sergülen), Azat (Dk 84 Özcan), Cevdet

Goller: Dk 23 Egecan (Esentepe) Dk 32 Cevdet Alıcı Dk 74 İbrahim Hatay Dk 90 Civan Hışır



Aksa Birinci Ligde Esentepe ile Yalova takımları karşı karşıya geldi. Esentepe 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğü koruyamadı ve maçtan 3-1 yenik ayrıldı.

Dk 21 Yalova köşe atışında İltaç direk kaleye gönderdiği topu Onur çıkardı

Dk 23 Esentepe atağında Semih’in sağ kanada pasında Emre’nin yerden ortasında Egecan sert şutunda topu ağlara gitti. 1-0 Dk

32 Yalova atağında Azat Mustafa Soytürk tarafından düşürüldü maçın hakemi yardımcısının uyarısı ile penaltı noktasını gösterdi. Cevdet penaltıyı gole çevirdi. 1-1 İlk yarı 1-1 tamamlandı.

Dk 74 Yalova serbest atışında İltaç’ın ceza sahasına gönderdiği bir türlü uzaklaşmayan topa İbrahim vurdu top ağlara gitti. 1-2

Dk90 Yalova atağında ceza sahası sağ çaprazından Civan sert şutla topu ağlara gönderdi. 1-3 Bu sonuçla Yalova 9 puana yükseldi. Esentepe 3 puanda kaldı.

