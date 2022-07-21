Yalova krosla hazırlanıyor

AKSA 1. Lig ekiplerinden Yalova yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Yeni sezon hazırlıklarına antrenörler Ercan Atasay, Zihni Yurtdaş ve Fadıl Özaşık eşliğinde geçtiğimiz hafta başlayan sarı lacivertli ekip, doğada kros yaparak güç depoluyor.
Bostancı ekibi Yalova, doğa koşularının yanında saha içinde de çalışmalarına devam ediyor.
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