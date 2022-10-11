Yalova koltuğu sevdi

Aksa 1. Lig’de 3. Hafta oynanan 8 maçlar tamamlanırken, sezona lider başlayan Yalova 3. Hafta sonunda da liderliğini sürdürdü. Lider Yalova’yı, bölge takımı Binatlı 7 puanla, Lapta, Düzkaya ve Unimar Maraş ise 6 puanla takip ediyor.

Aksa 1. Lig’de 3. Hafta oynanan 8 maçlar tamamlanırken, sezona lider başlayan Yalova 3. Hafta sonunda da liderliğini sürdürdü. Lider Yalova’yı, bölge takımı Binatlı 7 puanla, Lapta, Düzkaya ve Unimar Maraş ise 6 puanla takip ediyor.Birinci Lig’de ilk 2 haftadaki gol yağmuru bu hafta yerini gol kısırlığına bıraktı. Geçtiğimiz hafta oynanan 8 maçta 33 gol atılırken bu hafta sadece 19 gol atılırken, maç başına 2.4 gol ortalamasına ulaşıldı.Bu hafta 4 maçı deplasman takımları kazanırken, 2 maçı ev sahipleri kazandı, iki maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde en gollü maç ise Yeni Erenköy – Yeniboğaziçi arasında oynanan ve 0 -5’lik skorla tamamlanan maç oldu.Bu hafta oynanan maçlarda gol krallığı yarışında olan futbolcular haftayı yine boş geçmediler. İlk 2 haftada 5 gol atan Yalova futbolcusu Cevdet Alıcı bu haftada bir kez ağları havalandırarak 6 gole ulaştı. Lapta’dan Enes Kubat ile Miracle Karşıyaka’dan Esin Sonay da bu hafta birer gol atarak gol sayılarını 4 yaptılar. Haftanın en golcüsü ise attığı üç golle Yeniboğaziçi futbolcusu Turgut Kaçar oldu.İlk 3 hafta sonunda 2 deplasman galibiyeti ve bir de evinde maç kazanan Yalova takımı şampiyonluk iddiasını ortaya koydu. Bu hafta konuk olduğu zorlu Esentepe karşılaşmasında geriye düşmesine karşın maçı çevirmesini bildi.Zorlu Yeni Erenköy deplasmanında takımının 9 kişi kaldığı 2. devrede sahneye çıkarak 3 gol atmayı başaran tecrübeli Yeni Boğaziçi futbolcusu Turgut Kaçar haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Girne bölgesinin iki köklü takımı olan Girne Halk Evi ile Düzkaya arasındaki zorlu mücadelede oyunu iyi okuyup rakibi Girne Halk Evi’ne gol atma şansı vermeyerek 1 – 0’lık skorla kazanmayı bilen Düzkaya teknik direktörü Hasan Topaloğlu haftanın teknik direktörü oldu.Esentepe ile Yalova arasında oynanan zorlu maçta gerek verdiği penaltı kararı gerekse maç boyunca pozisyonlara yakınlığı ve doğru kararlarıyla iyi bir maç yöneten Evren Karademir haftanın hakemi oldu.Ali Karal (Düzkaya), Muhammed Ali Uçar (M. Karşıyaka) Cevdet Alıcı(Yalova), Hasan Özçelik (BÜY)Okyanus(Lapta), Ömer(Dörtyol), Serkan(Düzkaya), Barış (Yeni Boğaziçi), Abdullah Atma(M. Karşıyaka), Selçuk (Yalova), Serhat (Yeni Boğaziçi), Hüseyin Türk (Düzkaya), Enes (Lapta), Berat(Dörtyol), Turgut (Yeni Boğaziçi)AKSA 1.Lig 3. Hafta sonuçlarıMormenekşe-Baf Ülkü Yurdu: 2 – 2M. HacıaliYılmazköy-Lapta: 0 – 1Yenierenköy-Yeniboğaziçi: 0 –5Girne Halk Evi-Düzkaya: 0 – 1Esentepe-Yalova: 1 – 3Miracle Karşıyaka-Ünimar Maraş: 1 – 0Dörtyol-İncirli: 1 – 0Binatlı-Pera Gençler Birliği: 1 – 1