Yalova kendine geliyor

Aksa 1. Lig’de play-out hattındaki Yalova konuk ettiği play-off hattındaki Karşıyaka’yı 1-0 mağlup ederek geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da kazanarak kendine geldi

Stadyum: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Mehmet Ekşici, Arif Malek

Yalova: Hüseyin Hanalp, Hasip, Hakan (75.Dk Özcan), Selçuk, Mehmet (85.Dk Mithat), İltaç, Sergülen, Erce (55.Dk Erkan), Civan, Eyüp, Yasin (85.Dk Ahmet Hasan)

Karşıyaka: Mustafa Dağman, Hamis, Saydam, Tahir (65.DK Mehmet Gürpınar), Esin, Arda, Sezer, Ertu, Hüseyin Konyalıoğlu (65.Dk Ahmet Çağer), Tunahan (78.Dk Yiğit), Güvenç (55.Dk Diamoneke)

Goller: 51.Dk Civan (Yalova)



Niyazi ERGÜLEN

Birinci Ligde Yalova, Karşıyaka’yı mağlup ederek 26 puana yükselirken, Karşıyaka 44 puanda kaldı.

Maçın ilk devresinde Yalova, Karşıyaka’ya oranla daha istekli ve arzulu oynamasına rağmen gole ulaşamayınca devre 0 – 0 sona erdi.

51.DK: Yalova kontra atağında Civan ceza alanı ön çizgisinden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. Yalova 1-0 Karşıyaka

54.Dk: Karşıyaka atağında Arda’nın vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

88.Dk: Karşıyaka atağında Arda’nın kafa vuruşu kalecide geldi.

