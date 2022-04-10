Yalova kendine geliyor

Stadyum: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Mehmet Ekşici, Arif Malek
Yalova: Hüseyin Hanalp, Hasip, Hakan (75.Dk Özcan), Selçuk, Mehmet (85.Dk Mithat), İltaç, Sergülen, Erce (55.Dk Erkan), Civan, Eyüp, Yasin (85.Dk Ahmet Hasan)
Karşıyaka: Mustafa Dağman, Hamis, Saydam, Tahir (65.DK Mehmet Gürpınar), Esin, Arda, Sezer, Ertu, Hüseyin Konyalıoğlu (65.Dk Ahmet Çağer), Tunahan (78.Dk Yiğit), Güvenç (55.Dk Diamoneke)
Goller: 51.Dk Civan (Yalova)
Niyazi ERGÜLEN
Birinci Ligde Yalova, Karşıyaka’yı mağlup ederek 26 puana yükselirken, Karşıyaka 44 puanda kaldı.
Maçın ilk devresinde Yalova, Karşıyaka’ya oranla daha istekli ve arzulu oynamasına rağmen gole ulaşamayınca devre 0 – 0 sona erdi.
51.DK: Yalova kontra atağında Civan ceza alanı ön çizgisinden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. Yalova 1-0 Karşıyaka
54.Dk: Karşıyaka atağında Arda’nın vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.
88.Dk: Karşıyaka atağında Arda’nın kafa vuruşu kalecide geldi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.