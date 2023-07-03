Yalova, İsmail Soydan’a emanet

Birinci Ligin batı bölgesi takımlarından Yalova yeni sezon için teknik adamını belirledi.

Yalova yönetimi genç çalıştırıcı İsmail Soydan ile her konuda anlaşma sağlayarak genç teknik adamı takımın başına getirdi.

Yeni sezonda play-off hedefi ile yola çıkacak olan Yalova takımı İsmail Soydan’a teslim etti.

Soydan son iki sezonda M.Hacıali Yılmazköy takımını çalıştırmıştı.

