Yalova ile Fenerbahçeli İş İnsanları “işbirliğini” görüştü

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Burçin Aliusta ve yönetim kurulunu ziyaret eden Yalova Spor Kulübü yönetimi işbirliği ve ortak etkinlikler yapılması gibi konular masaya yatırdılar

Aksa 1. Lig ekibi Yalova Spor Kulübü (YSK) Başkanı Can Altınkaya ve beraberindeki heyet, KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Burçin Aliusta ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Görüşmede işbirliği ve ortak etkinlikler yapılması gibi konular masaya yatırıldı. Sarı lacivertli renklere sahip iki kulübün arasında bağ kurulması ile ilgili görüş alışverişinde bulunan yetkililer, ileriye dönük faaliyetlerin yapılması konusunda tekrardan görüşme ve toplantı yapma kararı aldı. Kulüp ve dernek yetkilileri, ülke gençliğine yarar sağlayacak adımların atılması konusunda hem fikir oldu. YSK Başkanı Can Altınkaya, KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Burçin Aliusta’ya Yalova atkısı ve arması hediye ederken, Aliusta ise YSK yöneticilerine Fenerbahçe atkısı ve şapka hediye etti. Samimi bir ortamda geçen görüşme, KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nin Girne’deki genel merkezinde gerçekleştirildi.

