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Yalova hata yapmadı

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Yalova hata yapmadı
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Ligin ilk hafta maçında Yalova ile Düzkaya, Tahsin Mertekçi Stadında karşı karşıya geldi.
Mustafa Öztugay, Olgun Canil, Engin Akkagün hakem üçlüsünün yönettiği maçı Yalova evinde 2 – 0 kazandı.
İlk devresi golsüz 0 – 0 tamamlanan maçın ikinci devresinde Yalova daha etkili olan taraftı. Hakan Demir ile 53’te 1 – 0 öne geçen sarı lacivertliler, 90+3’te İbrahim Çağoğlu’nun golüyle maçı 2 – 0 kazandı.
 
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Etiketler; #Yalova
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