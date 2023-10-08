Yalova, Hamitköy’ü eli boş gönderdi

Stadyum:Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener,SertanAlkın,Mehmetcan Erli
Yalova:Övgü,Hasip,Metin(63.Dk Tayyip),Mehmet Kum,Selçuk,Asrın,Sergülen,Mehmetali(71.Dk Tahsin),Ziya,Azem(77.Dk Hamdi),Civan
Hamitköy:Mahmut Demirgan,Hasan,Mahmut Polat(90.Dk Taner),Salih Sakallı,Süleyman(75.Dk Kemal Barbet),Eser,Cemre(45.Dk Altan),Serhat,Salih Adakan,Sinan(88.Dk Şola),Ersan
Kırmızı kart: 31.Dk Eser (Hamitköy)
Goller: 33(P)ve 90+3.Dk Asrın,87.Dk Tayyip (Yalova)-6.Dk Ersan (Hamitköy)
Birinci Ligin 3. Haftasında Yalova, Hamitköy’üBostancı Tahsin Mertekçi Stadında konuk etti.
6.Dk: Hamitköy atağında Süleyman’ın ara pasında savunma arkasına sarkan Ersan vuruşunda topu filelere gönderdi. Yalova 0-1 Hamitköy
11.Dk: Hamitköy’de sol çaprazda kazanılan frikiği kullanan Eser’in şutunda top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.
31.Dk: Hamitköy’de Eser orta sahada rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
33.Dk: Yalova atağında Ziya, Serhat’ın müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Mehmet Sezener penaltı noktasını gösterdi. Hamitköy’ün bu pozisyonda yoğun itirazları oldu ancak karar değişmedi.
Atışı kullanan Asrın’ın vuruşunda top filelere gitti. Yalova 1-1 Hamitköy
87.Dk: Yalova atağında Tayyip ceza alanı dışından etkili bir vuruşla topu filelere gönderdi. Yalova 2-1 Hamitköy
90+3.Dk : Yalova atağında Ziya’nın indirdiği topta Asrın aşırtma bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. Yalova 3-1 Hamitköy
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