Yalova, Hamitköy’ü eli boş gönderdi

Yalova, geriye düştüğü maçın son bölümünde Tayyip ile öne geçerken, 2 gol atan Asrın ile Hamitköy’ü mağlup edip, ilk galibiyetini aldı.Hamitköy ise 1 saati aşkın 10 kişi oynarken, kırmızı kart ve penaltı pozisyonlarında hakem Mehmet Sezener’e büyük tepki gösterdi

Stadyum:Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener,SertanAlkın,Mehmetcan Erli

Yalova:Övgü,Hasip,Metin(63.Dk Tayyip),Mehmet Kum,Selçuk,Asrın,Sergülen,Mehmetali(71.Dk Tahsin),Ziya,Azem(77.Dk Hamdi),Civan

Hamitköy:Mahmut Demirgan,Hasan,Mahmut Polat(90.Dk Taner),Salih Sakallı,Süleyman(75.Dk Kemal Barbet),Eser,Cemre(45.Dk Altan),Serhat,Salih Adakan,Sinan(88.Dk Şola),Ersan

Kırmızı kart: 31.Dk Eser (Hamitköy)

Goller: 33(P)ve 90+3.Dk Asrın,87.Dk Tayyip (Yalova)-6.Dk Ersan (Hamitköy)



Birinci Ligin 3. Haftasında Yalova, Hamitköy’üBostancı Tahsin Mertekçi Stadında konuk etti.

6.Dk: Hamitköy atağında Süleyman’ın ara pasında savunma arkasına sarkan Ersan vuruşunda topu filelere gönderdi. Yalova 0-1 Hamitköy

11.Dk: Hamitköy’de sol çaprazda kazanılan frikiği kullanan Eser’in şutunda top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.

31.Dk: Hamitköy’de Eser orta sahada rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

33.Dk: Yalova atağında Ziya, Serhat’ın müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Mehmet Sezener penaltı noktasını gösterdi. Hamitköy’ün bu pozisyonda yoğun itirazları oldu ancak karar değişmedi.

Atışı kullanan Asrın’ın vuruşunda top filelere gitti. Yalova 1-1 Hamitköy

87.Dk: Yalova atağında Tayyip ceza alanı dışından etkili bir vuruşla topu filelere gönderdi. Yalova 2-1 Hamitköy

90+3.Dk : Yalova atağında Ziya’nın indirdiği topta Asrın aşırtma bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. Yalova 3-1 Hamitköy

