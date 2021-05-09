Yalova gençleri Altınışık’a emanet

Niyazi ERGÜLEN
Başarılı futbol alt yapı antrenörü Suhat Altınışık, Bostancı Bağcıl’daki görevinden ayrıldıktan sonra yeni kulübü ile el sıkıştı.
SuhatAltınışık, Bostancı’nın bir diğer kulübü Yalova ile anlaşmaya vardı. SuhatAltınışık, Yalova kulübü ile anlaştı. Suhat Altınışık, Yalova kulübü alt yapısındaki görevine 17 Mayıs’ta yapılacak ilk antrenmanla başlayacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.