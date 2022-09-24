Yalova, farklı başladı

Birinci Lig’de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Yalova konuk olduğu sezonu geç açan Dörtyol’u ilk devrede bulduğu gollerle rahat geçerek 5-1 mağlup etti

Stad: Dörtyol Adem Nural Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Sertan Alkın, Cem Öksüzoğluları

Dörtyol: Ahmet, Sergen(Murat), Berat, Ömer(İlker), Mustafa Ali, Deniz, Yaşar, Berke(Üner), Atakan(Akın), Ayberk, Ali(İskender).

Yalova: Kıvanç, Hasip, İltaç, Sergülen, Civan, Metin(Ali), Yasin(Erkan), Selçuk, Zafer(İbrahim), Azat(Hamdi), Cevdet(Özcan).

Goller: Dk. 6 Azat, Dk. 11, 37 ve 84 Cevdet, Dk 15 İltaç (Yalova), Dk. 76 Yaşar (Dörtyol)



Aksa 1. Ligin ilk haftasında sezonu geç açan Dörtyol konuk ettiği Süper Lig hedefindeki Yalova karşısında farklı mağlup oldu. Konuk Yalova hızlı başladığı karşılaşmanın ilk devresinde bulduğu gollerle maçı adeta ilk devreden bitirdi.

Maçın 6. Dakikasında Yalova futbolcusu Cevdet’in Dörtyol defansından kaptığı topu müsait pozisyondaki Azat’a bıraktı. Azat’ta bekletmeden ceza yayı üzerinden güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0 – 1

11. Dakikada hızlı gelişen Yalova atağında Dörtyol ceza alanında topla buluşan Cevdet skoru 0 – 2 yapan golü attı. 15. Dakikada Dörtyol ceza alanı önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan İltaç güzel bir frikik gölüyle skoru 0 – 3 yaptı.

30. dakikada yalova’nın kazandığı penaltı atışını kullanan Selçuk topu auta attı. 37. dakikada yine sahneye çıkan Cevdet topu ağlara göndererek skoru 0 – 4 yaptı ve ilk devre bu skorla sona erdi.

İkinci devrede kontrollü futbol oynayan Yalova oldu.

76. dakikada Dörtyol takımı Yaşar’la bulduğu golle skoru 1- 4 yaptı

84. dakikada günün golcü ismi Cevdet sahneye çıkarak kendisinin 3. Golünü Yalova’nın 5. golünü atarak skoru belirledi. 1- 5



