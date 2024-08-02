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Yalova Ecersoy'a emanet

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Yalova Ecersoy'a emanet
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AKSA Birinci Lig ekiplerinden Yalova’da yönetim kurulu takımın başına Teknik Direktör Murat Ecersoy’u getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada Ecersoy’un yardımcılarının ilerleyen günlerde açıklanacağı ifade edilirken tecrübeli teknik adama yeni sezon için başarı dileğinde bulunuldu.
Yalova Kulübü’nden yapılan paylaşım şöyle:
Yönetim Kurulumuz tarafından yeni dönem yapılanmasıyla ilgili gerçekleştirilen detaylı çalışmalar sonucu Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Murat Ecersoy getirilmiştir.
Teknik Direktörümüz Murat Ecersoy'un yardımcıları ilerleyen günlerde açıklanacaktır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Murat Ecersoy'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Yalova SK
 
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