Yalova, Dörtyol’dan şen döndü

Play-off hattındaki Dörtyol konuk ettiği play-out hattındaki Yalova’ya 3 -2 mağlup olarak play-off şansını zora sokarken, Yalova ise üst üste 3. Galibiyetini elde ederek play-out hattında önemli bir avantaj elde etti

Stad: Dörtyol Adem Nural Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Mehmet Volkan Çelik, Halil Erdem Canaloğlu

SFC Dörtyol: Ahmet, Mustafa, Berat, Olgun, Emre, Atakan (Ahmetcan), Selkan, Eren Karaer(İskender), Ayberk, Berkant, Eren Aktaş.

Yalova: Hüseyin, Hasip, Civan, İltaç, Selçuk(Ahmet), Sergülen, Erce(Erkan), Yasin, Eyüp, Hakan(Mithat), Mehmet(Özcan)

Goller: Dk. 24 ve 29 Hakan, Dk. 43 Eyüp(Yalova) Dk. 33 Selkan ve Dk 60 Emre (Dörtyol)



Aksa 1. Lig’in 27. Haftasında hem play-off hem de play-out hattı açısından önemli bir karşılaşma olan SFC Dörtyol – Yalova karşılaşmasında gülen taraf konuk ekip Yalova oldu. Yalova bu sonuçla bu sezon 3 maç üst üste kazanmış olurken, Dörtyol takımı istikrarsız sonuçlar almaya devam ederek play-off şansını da zora soktu.

Maça Dörtyol takımı atak başlarken, Yalova ise kontrollü oynayarak kontra ataklarla gol aradı.

Dk. 20 Dörtyol atağında Yalova ceza sahasına yapılan ortada boş pozisyonda Ayberk'in kafa vuruşunda top yan direğe vurarak oyun alanına döndü.

Dk. 24 Orta alanda Dörtyol takımının kaptırdığı topla hızla gelişen Yalova atağında Mehmet'in pasıyla defans arkasında topla buluşan Hakan kaleci Ahmet'in yanından topu köşeden ağlara gönderdi.0-1

Dk. 29 Hızlı gelişen Yalova atağında Eyüp'ün pasıyla topla buluşan Hakan önünü boşaltarak ceza yayı üzerinden güzel bir vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 0-2

Dk. 33 Sağ kanattan gelişen Dörtyol atağında topla buluşan Emre hızla Yalova ceza sahası içine girerek yerden kestiği topa ayak koyan Selkan topu ağlarla buluşturdu.1-2

Dk. 43 Yalova atağında Dörtyol ceza sahası önünde topla buluşan Eyüp önünü boşaltarak güzel bir plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3 -. İlk devre bu skorla tamamlandı.

İkinci devreye daha baskılı başlayan ev sahibi Dörtyol oldu.

Dk. 60 Dörtyol'un paslaşarak kullandığı korner atışında Mustafa'nın ortasında Emre boş pozisyonda kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-3

Dk. 64 Hızlı gelişen Yalova atağında topla buluşan Selçuk güzel bir ara pasıyla Mehmet'i buluşturdu. Müsait pozisyonda Mehmet vuruşunda top üstten auta gitti.

Dk. 90. Dörtyol atağında Yalova ceza sahasına kaldırılan topta oluşan karambolde son olarak Selkan topu ağlara gönderi. Ancak hakem Turgay Misk Dörtyol futbolcusunun topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Dörtyol 2 – Yalova 3 şeklinde tamamlandı.

