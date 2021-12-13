Yalova – Dörtyol maçı disiplinlik

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak kararları aldı.

Dörtyol SK’nın, 16164 numarasıyla 04.12.2021 tarihindeki AKSA 1. Lig müsabakasında Yalova SK’nın KTFF Talimatlarını ihlal etmesi ile ilgili olarak 06.12.2021 tarihinde yapmış olduğu dilekçenin, değerlendirilmek üzere KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edildi.



