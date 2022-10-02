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Yalova dolu dizgin

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Birinci Ligin zorlu karşılaşmasında ilk haftanın lideri konuk ettiği süper lig hedefindeki Miracle Karşıyaka’yı 2 -1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

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Yalova dolu dizgin
Stad: Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler:Osman Özpaşa, Özal Çağlayan, Yusuf Bakar
Yalova: Kıvanç, Hasip, İltaç, Sergülen(İbrahim Hatay), Civan, Metin Yasin(Özcan), Selçuk, Zafer, Azat(Hamdi), Cevdet(İbrahim Çağoğlu).
Miracle Karşıyaka: Seyit, Hüseyin, Talat, Cemal(Cahit), Muhammed, Hamis(Arseven),Ertu, Abdullah(Yiğit), Mustafa(İlyas), Ahmet Can, Esin
Goller: Dk. 43 ve Dk.62 Pen.Cevdet (Yalova), Dk. 71 Pen. Esin(Miracle Karşıyaka)
 
 
Niyazi Ergülen
Aksa 1. Ligin 2. Haftasında hedefleri Süper Lig olan Yalova ile Miracle Karşıyaka arasındaki mücadelenin galibi 2-1’lik skorla ev sahibi Yalova oldu.
Kendi evinde dolu tribünler önünde konuk ettiği Miracle Karşıyaka’yı ilk ve 2. devrede golcüs futbolcusu Cevdet’in arttığı gollerle yenerek liderliğini sürdürdü.
Yalova takımı 43. Dakikada gelişen atağında Miracle Karşıyaka ceza alanında son olarak topla buluşan Cevdet’in vuruşunda top ağlara gitti ve ilk devre 1-0 Yalova üstünlüğünde tamamlşandı.
İkinci devreye de iyi başlayan Yalova 62. Dakikada kazandığı penaltıyı kullanan Cevdet’in kendi ve takımı adına attığı golle skor 2 – 0 oldu.
Miracle Karşıyaka takımı ise 71. Dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Esin oldu ve skor 2-1 oldu. Ancak Karşıyaka’nın geriye kalan dakikalardaki çabasından gol olmayınca maç 2-1 tamamlandı.
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Yalova SK 2 2 0 0 7 2 5 6
2. Ünimar Maraş GSK 2 2 0 0 6 2 4 6
3. Binatlı YSK 2 2 0 0 4 1 3 6
4. Baf Ülkü Yurdu 2 1 1 0 4 2 2 4
5. Pera L. Gençler Birliği SK 2 1 1 0 3 2 1 4
6. Lapta TBSK 2 1 0 1 7 4 3 3
7. İncirli SK 2 1 0 1 6 5 1 3
8. M. Hacıali Yılmazköy SK 2 1 0 1 5 5 0 3
9. Düzkaya KOSK 2 1 0 1 3 3 0 3
10. Esentepe KKSK 2 1 0 1 3 3 0 3
11. Girne Halk Evi 2 1 0 1 3 4 -1 3
12. Miracle Karşıyaka ASK 2 0 1 1 3 4 -1 1
13. Yeniboğaziçi DSK 2 0 1 1 1 3 -2 1
14. Mormenekşe GBSK 2 0 0 2 2 4 -2 0
15. Yenierenköy TSK 2 0 0 2 3 9 -6 0
16. Dörtyol SK 2 0 0 2 2 9 -7 0
 
 
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