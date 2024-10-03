Yalova'da Ercan Atasay dönemi!

Aksa 1. Ligin Güzelyurt bölgesi takımlarından Yalova, ilk iki haftada alınan iki beraberliğin ardından Murat Ecersoy ile yolları ayırmıştı. Yapılan bir dizi görüşme sonucunda Yalova Yönetimi bölge teknik direktörlerinden Ercan Atasay ile anlaşmaya vardı.
Atasay ile yapılan anlaşmanın ardından kulüp şu açıklamayı yaptı:
“Yönetim Kurulumuz tarafından gerçekleştirilen detaylı çalışmalar sonucu Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Ercan Atasay getirilmiştir.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ercan Atasay'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.”
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