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YAK kalecilerini, Dağman yetiştiriyor

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YAK kalecilerini, Dağman yetiştiriyor
Deneyimli kaleci Mustafa Dağman, Yenicami Akademi’de kalecilik görevi yürütürken, kaleci adaylarına deneyimlerini aktarıyor.
Yusuf Kaptan Sahasında yapılan Yenicami Akademi antrenmanlarında kalecileri eğiten Mustafa Dağman, iyi bir kaleci olmalarının yanı sıra disiplinli bir sporcu olmalarına da önem veriyor.
Mustafa Dağman, 10 yaşındaki Batu Zafersoy ve Akay Türker’in kaleci eğitmenliğini üstlendi. Batu Zafersoy ve Akay Türker’in her ikisinin de iyi bir kaleci olarak yetişeceklerine olan inancını dile getiren Mustafa Dağman, başarının çalışmakla olacağını da belirtti.
 
 
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