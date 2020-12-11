YAK kalecilerini, Dağman yetiştiriyor

Deneyimli kaleci Mustafa Dağman, Yenicami Akademi’de kalecilik görevi yürütürken, kaleci adaylarına deneyimlerini aktarıyor.
Yusuf Kaptan Sahasında yapılan Yenicami Akademi antrenmanlarında kalecileri eğiten Mustafa Dağman, iyi bir kaleci olmalarının yanı sıra disiplinli bir sporcu olmalarına da önem veriyor.
Mustafa Dağman, 10 yaşındaki Batu Zafersoy ve Akay Türker’in kaleci eğitmenliğini üstlendi. Batu Zafersoy ve Akay Türker’in her ikisinin de iyi bir kaleci olarak yetişeceklerine olan inancını dile getiren Mustafa Dağman, başarının çalışmakla olacağını da belirtti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.