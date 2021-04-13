YAK Akademi, pandemiden olumsuz etkilendi

Yenicami Akademi baş antrenörü İsmail Pirgalı, “Henüz alt yapı çalışmalarına yeni başladık. Pandemi öncesine göre sayımız azaldı. Ancak sayının artacağına inanıyoruz.” açıklamasını yaptı

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Yenicami Ağdelen Kulübü (YAK) Akademide pandemi nedeniyle ara verilen çalışmalardevam ediyor.

Alt Yapı başantrenörü İsmail Pirgalı yönetiminde Yusuf Kaptan Sahası’nda alt yapı çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı kulüp,Pazartesi ve Cuma günleri arasında 15 grubu yetiştiriyor. Alt Yapı baş antrenörüPirgalı yaptığı açıklamada,hedeflerinin kulübün futbolda alt yapısını oluşturmak ve ülkeye iyi insan – iyi futbolcu yetiştirmek olduğunu belirtti.

Pirgalı sözlerine şöyle devam etti: “15 grubu bir hafta boyunca akşamları haftada iki kez olmak üzere antrenör arkadaşlarımla birlikte çalıştırıyoruz.

Henüz alt yapı çalışmalarına yeni başladık.Pandemi öncesine göre sayımız azaldı. Ancak sayının artacağına inanıyoruz.Şimdilik müsabaka anlamında herhangi bir program açıklanmadı.Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda müsabakalar anlamında genel bir programın belirleneceğini umuyoruz.”

