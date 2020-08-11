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Yabancı sayısı açıklandı

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Yabancı sayısı açıklandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu düzenlediği basın toplantısında yeni sezondaki yabancı futbolcu sayısını açıkladı.
Buna göre K-PET Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 1 olarak belirlendi. K-PET Birinci Ligde ise 1 Türkiyeli futbolcu hakkı olacak.
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