Yabancı sayısı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu düzenlediği basın toplantısında yeni sezondaki yabancı futbolcu sayısını açıkladı.

Buna göre K-PET Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 1 olarak belirlendi. K-PET Birinci Ligde ise 1 Türkiyeli futbolcu hakkı olacak.