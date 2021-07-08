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Weston resmen Dum Dum

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Weston resmen Dum Dum
Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nün bir süre önce adaya getirdiği Jonathan Weston, kendisini sarı kırmızılı kulübün futbolcusu yapan resmi imzayı attı. Geçtiğimiz hafta adaya getirilen Trinidad Tobagolu hücum oyuncusu, resmi sözleşmeyi kulüp yöneticilerinden Mülki Çemender ve Yonpaş Orman Ürünleri AŞ KKTC Bölge Müdürü Mehmet H. İkin nezaretinde imzaladı.
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